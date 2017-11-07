Телефон 8(800)301-03-81
Телефон +7(921)669-01-69
Адрес г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14
E-mail lopatkin@mp.center

"Гармония Жизни"

Мурманский областной психологический центр

Расположение

Психологический центр находится в центральном районе города.

Услуги выполняют специалисты с практическим опытом и развитым клиническим мышлением.

Звоните: +7(921)669-01-69

Психологическая поддержка

Отклонения в состоянии здоровья носят психогенный характер. Психолог выявит расстройство на ранних этапах и вовремя проведет курс реабилитации. Для клиентов из группы риска предусмотрена психопрофилактика.

Чем занимается психолог

Психолог - профессионал, который занимается исследованием человеческого поведения и решением проблем, связанных с этим.

Понимая причину действий одного или нескольких людей, разрабатывает план по устранению причин, чтобы изменить указанное поведение. Такой подход к достижению главной цели варьируется в зависимости от области психологии. Например такие как клиническая психология, организационная психология, судебная или гуманистическая психология.

96

проектов

4

сотрудника

17

наград

Клиника кодирования в Мурманске

Психолог помогает человеку понять причины действий, эмоций и чувств и дает инструменты, необходимые для самостоятельного решения возникающих в жизни проблем.

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Кодирование от алкоголизма в Мурманске

Цена кодировки алкогольной зависимости

от 9 900 руб.

Центр кодирования от алкоголизма

Мурманский психологический центр

Кодировка от алкоголя в течении одного сеанса

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Клиника кодирования от алкоголизма в Мурманске

Закодироваться от алкоголя можно по предварительной записи

Проводим кодировку от алкоголя на дому

Какую пользу вынесет для себя человек при встрече

01.

Лучше узнает себя

Работа с психологом — способ поближе познакомиться с самим собой. Обсуждая действительность и чувства с профессионалом, человек смотрит на себя другими глазами и разбирается в мотивах и мыслях, а затем делает выводы и улучшает жизнь.

Психолог на Егорова в Мурманске
Мурманск психолог

02.

Выявит внутренние проблемы

Психологические конфликты или установки у всех. За помощью обращаются люди, чьи проблемы уже разрослись до пугающих объёмов. Поэтому не помешает поговорить — чтобы удостовериться в том, что всё в порядке, или выявить проблему на ранней стадии и быстрее избавиться от неё.

03.

Выговорится

Некоторые считают приём у психолога разговором, а потому не видят в ничего серьезного. Но на самом деле честный разговор о переживаниях тоже лечит, и часто людям не с кем поделиться этими чувствами. Даже среди родных и близких нет такого человека, которому можно спокойно выговориться, а психолог — превосходный слушатель: не осуждающий и не обижающийся.

Помощь психолога в Мурманске
Психолог в Мурманске

04.

Перестанет вредить проблемами близким

Счастливый человек несёт счастье, а несчастный влияет на самочувствие окружающих. Поэтому человек, который страдает от психологических проблем, может негативно влиять на окружение, регулярно делясь с ним отрицательными эмоциями. Забота о чувствах других — ещё один повод для беседы с психологом.

05.

Станет уравновешенным человеком, сделает шаг к улучшению качества жизни

Главная причина обратиться к психологу — любовь к себе и желание сделать жизнь лучше. Для работы нужно желание понять себя, сгладить углы в жизни и стать ближе к внутренней гармонии. Самоанализ под наблюдением психолога способен сделать человека спокойным, продуктивным и счастливым.

Прием психолога в Мурманске

Функции психолога

Сопровождение клиентов в группе или лично

Консультации

Образование

Когнитивное благополучие

Услуги психолога

Сотрудники Центра психологической консультации и психотерапии рады помочь клиентам разобраться с жизненными трудностями. Опытные психологи сделают все возможное, чтобы человеку было легче изменить если не саму ситуацию, то свое отношение к ней.
Часто большинство наших проблем основывается на нежелании разобраться в сути сложившейся ситуации. Психолог подскажет удачный путь решения той или иной проблемы, и жизнь начнет постепенно налаживаться.

Услуги психолога в Мурманске - это избавление от негативных последствий травматических или стрессовых ситуаций. Если человек не уверен в себе, пребывает в состоянии депрессии, то у него непременно возникают трудности в общении с окружающими.
Сложно быть социально активным, когда чувствуешь себя подавленным. Психолог поможет вновь ощутить радость жизни и пересмотреть отношение ко многим вещам.

Гарантируем конфиденциальность и анонимность.
Контакты

Адрес

Адрес г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14

Телефон

Телефон 8(800)301-03-81
Телефон +7(921)669-01-69

E-mail

ООО "Мурманский областной психологический центр "Гармония жизни"
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