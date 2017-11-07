Некоторые считают приём у психолога разговором, а потому не видят в ничего серьезного. Но на самом деле честный разговор о переживаниях тоже лечит, и часто людям не с кем поделиться этими чувствами. Даже среди родных и близких нет такого человека, которому можно спокойно выговориться, а психолог — превосходный слушатель: не осуждающий и не обижающийся.