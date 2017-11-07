|Телефон
|8(800)301-03-81
|Телефон
|+7(921)669-01-69
|Адрес
|г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14
|lopatkin@mp.center
"Гармония Жизни"
Мурманский областной психологический центр
Расположение
Психологический центр находится в центральном районе города.
Услуги выполняют специалисты с практическим опытом и развитым клиническим мышлением.
Психологическая поддержка
Отклонения в состоянии здоровья носят психогенный характер. Психолог выявит расстройство на ранних этапах и вовремя проведет курс реабилитации. Для клиентов из группы риска предусмотрена психопрофилактика.
Чем занимается психолог
Психолог - профессионал, который занимается исследованием человеческого поведения и решением проблем, связанных с этим.
Понимая причину действий одного или нескольких людей, разрабатывает план по устранению причин, чтобы изменить указанное поведение. Такой подход к достижению главной цели варьируется в зависимости от области психологии. Например такие как клиническая психология, организационная психология, судебная или гуманистическая психология.
96
проектов
4
сотрудника
17
наград
Какую пользу вынесет для себя человек при встрече
01.
Лучше узнает себя
Работа с психологом — способ поближе познакомиться с самим собой. Обсуждая действительность и чувства с профессионалом, человек смотрит на себя другими глазами и разбирается в мотивах и мыслях, а затем делает выводы и улучшает жизнь.
02.
Выявит внутренние проблемы
Психологические конфликты или установки у всех. За помощью обращаются люди, чьи проблемы уже разрослись до пугающих объёмов. Поэтому не помешает поговорить — чтобы удостовериться в том, что всё в порядке, или выявить проблему на ранней стадии и быстрее избавиться от неё.
03.
Выговорится
Некоторые считают приём у психолога разговором, а потому не видят в ничего серьезного. Но на самом деле честный разговор о переживаниях тоже лечит, и часто людям не с кем поделиться этими чувствами. Даже среди родных и близких нет такого человека, которому можно спокойно выговориться, а психолог — превосходный слушатель: не осуждающий и не обижающийся.
04.
Перестанет вредить проблемами близким
Счастливый человек несёт счастье, а несчастный влияет на самочувствие окружающих. Поэтому человек, который страдает от психологических проблем, может негативно влиять на окружение, регулярно делясь с ним отрицательными эмоциями. Забота о чувствах других — ещё один повод для беседы с психологом.
05.
Станет уравновешенным человеком, сделает шаг к улучшению качества жизни
Главная причина обратиться к психологу — любовь к себе и желание сделать жизнь лучше. Для работы нужно желание понять себя, сгладить углы в жизни и стать ближе к внутренней гармонии. Самоанализ под наблюдением психолога способен сделать человека спокойным, продуктивным и счастливым.
Функции психолога
Сопровождение клиентов в группе или лично
Консультации
Образование
Когнитивное благополучие
Услуги психолога
Сотрудники Центра психологической консультации и психотерапии рады помочь клиентам разобраться с жизненными трудностями. Опытные психологи сделают все возможное, чтобы человеку было легче изменить если не саму ситуацию, то свое отношение к ней.
Часто большинство наших проблем основывается на нежелании разобраться в сути сложившейся ситуации. Психолог подскажет удачный путь решения той или иной проблемы, и жизнь начнет постепенно налаживаться.
Услуги психолога в Мурманске - это избавление от негативных последствий травматических или стрессовых ситуаций. Если человек не уверен в себе, пребывает в состоянии депрессии, то у него непременно возникают трудности в общении с окружающими.
Сложно быть социально активным, когда чувствуешь себя подавленным. Психолог поможет вновь ощутить радость жизни и пересмотреть отношение ко многим вещам.
Гарантируем конфиденциальность и анонимность.
Контакты
Адрес
|Адрес
|г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14
Телефон
ООО "Мурманский областной психологический центр "Гармония жизни"
ОГРН 1215100001368, ИНН 5190086267
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